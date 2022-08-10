Тамбовские «волчата» разгромили саратовский «Кристалл»

10 августа команды проведут повторный матч «В Радужном». Встреча начнется в 11:00. Фото со страницы ХК "Тамбов".

Вчера, 9 августа, в Мичуринске на ледовой арене «Темп» МХК «Тамбов» проводил товарищеский матч с саратовским «Кристаллом» в рамках подготовки к сезону-2022/23.

Борьбы не получилось, «волчата» добились разгромной победы – 6:1. По разу соперника огорчили Табак (6-я), Выдряков (31-я), Мягков (36-я), Килин (46-я), Быстров (56-я) и Рамко (58-я). Единственную шайбу саратовцы провели при счете 0:3 – на 38-й минуте отличился Ширяев. В составе хозяев ассистентским дублем отметился Павел Вайнер. Он помог забить Табаку и Килину.

Сегодня, 10 августа, команды проведут повторный матч. Встреча начнется в 11:00.