Тамбовчане взяли ипотечных кредитов на 6,8 миллиарда рублей

В Тамбовской области в 1 полугодии 2022-го выдано 2429 ипотечных кредитов. С начала текущего года тамбовчане оформили ипотеку на сумму 6,8 млрд рублей. Такие данные сообщают в региональном отделении Банка России. Сумма ипотечной задолженности на 1 июля составила 52,7 млрд рублей, увеличившись за год на 13,4%. Своевременно обслуживаются 99,7% ипотечных жилищных кредитов. Средний размер кредита в 1 полугодии 2022 года составил 2,8 млн рублей против 2,3 млн рублей в том же периоде прошлого года. Средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в июне 2022 года составила 6,2% годовых.

Основной объем выдачи ипотеки пришелся на март, когда заемщики стремились успеть оформить ипотеку до повышения рыночных ставок и цен на жилье, что оказало влияние на снижение выдачи в апреле-мае. В июне на фоне смягчения ценовых условий кредитования спрос на ипотечные кредиты увеличился: количество выданных кредитов выросло в 2,1 раза по сравнению с маем текущего года, а объем выдачи увеличился на 78,9% к предыдущему месяцу. Доля ипотеки в общем объеме розничных кредитов в июне составила 17,6%, что на 5,4% превышает показатели мая. Росту ипотечных кредитов также способствовало продление существующих льготных программ и введение новых.

- С 2019 года действует закон об «ипотечных каникулах», который помог многим заемщикам, столкнувшимся с трудной жизненной ситуацией, решить свои проблемы. По данным Банка России после «ипотечных каникул» около 86% заемщиков смогли вернуться к погашению задолженности по графику,- говорит управляющий тамбовским отделением Банка России Михаил Носенков.