В столкновении машин на территории Тамбовского района погибли три человека

Полицейские устанавливают причину аварии Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

10 августа в Тамбовской области произошла серьезная авария. По данным регионального УГИБДД, в 5 часов 40 мину на 213 километре автодороги Воронеж-Тамбов, на территории Тамбовского района, из-за столкновения двух автомобилей погибли 3 человека. Как рассказали в прокуратуре Тамбовской области, участниками ДТП стали автомобили ВАЗ – 2105 и Daewoo Matiz.

- В результате происшествия от полученных травм, несовместимых с жизнью, наступила смерть трех человек –водителей 64 и 72 лет, а также пассажирки 74 лет, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - Для установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия проводится процессуальная проверка, ход которой контролируется прокуратурой района.