Тамбовчанин напал на приятеля с туристическим ножом

В Ленинском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя, которого обвиняют в совершении преступления по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

По версии следствия, вечером 18 июля после совместного употребления спиртного на территории одного из гаражно-строительных кооперативов Тамбова мужчина и двое его знакомых возвращались домой. Злоумышленник, шедший позади приятелей, услышал их смех и подумал, что они смеются над ним. Решив отомстить, обвиняемый нанес 24-летнему молодому человеку удар туристическим ножом в шею, после чего скрылся с места происшествия.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.