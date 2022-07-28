В Тамбовской области стартовали проверки к новому учебному году

В регионе началась масштабная проверка готовности школ, детских садов, учреждений дополнительного образования к новому учебному году. Сегодня, 28 июля, члены межведомственной комиссии посетили организации дополнительного образования, подведомственные управлению образования и науки Тамбовской области. В областной детской спортивной школе все уже готово к началу нового учебного года. Администрация спортшколы провела текущий ремонт помещений, обновила лакокрасочные покрытия тренировочных залов и мест общего пользования. В планах — замена окон в большом спортивном зале на пластиковые.

В Центре развития творчества детей и юношества позаботились о безопасности воспитанников. Схемы аварийного выхода, огнетушители, световые таблички аварийного выхода — все на своих местах и в рабочем состоянии. Кроме того, к началу нового учебного года обновили центральный вход в здание.

- Члены комиссии проверяют все детали: пожарную сигнализацию, запасные выходы, освещение в кабинетах, чистоту в помещениях, документы, сертификаты и многое другое, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Выездные проверки будут проходить до середины августа. Специалисты оценят готовность к новому учебному году около 400 школ, 280 организаций дошкольного образования, 63 организации дополнительного образования, 26 организаций среднего профессионального образования.