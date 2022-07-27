С пляжей Тамбова убрали водоросли

Этим летом в городе работают 12 пляжей, все они находятся на обслуживании муниципального учреждения «Спецтехуниверсал», которое занимается уборкой, ремонтом оборудования, следит за водной акваторией.

27 июля на пляжах «Спортивный» и в Пригородном лесу около МНТК «Микрохирургия глаза» организовали уборку водорослей и установку сорванных непогодой буйков. Также очищается дно от ракушек, чтобы купающиеся не поранились при заходе в воду.

- Водоросли сильно загрязняют водную акваторию пляжей и быстро разрастаются, поэтому мы их косим каждый месяц, чтобы во время купального сезона дети могли свободно плавать около берега, а взрослые — беспрепятственно заходить в воду. Косят рабочие вручную и процесс этот довольно трудоемкий, поэтому стараемся косить почаще, чтобы дно не сильно зарастало, - говорит начальник участка МБУ «Спецтехуниверсал» Алла Порошина.

В ближайшие дни на пляжах планируют установить дополнительно стойки для спасательных кругов и организовать дополнительный завоз песка там, где пляжи сильно размыло прошедшими ливнями.