69-летний тамбовчанин расправился с двоюродным братом из Тверской области

Ночью 27 июля в одном из домов р.п. Сосновка Тамбовской области обнаружили тело 73-летнего жителя Тверской области с признаками насильственной смерти. По этому факту в Моршанском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В совершении преступления заподозрили 69-летнего двоюродного брата погибшего, проживающего в Тамбове.

По версии следствия, вечером 26 июля текущего года мужчины приехали в дом, который ранее принадлежал их общим родственникам. Во время распития спиртного между братьями произошел конфликт, который впоследствии перерос в драку. В ходе потасовки подозреваемый взял со стола нож и нанес им несколько ударов в живот и грудь родственника. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

- По делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.