На фестивале Мичуринского яблока разыграют путевку в Сочи

16 сентября в наукограде пройдет фестиваль Мичуринского яблока. Программа подразумевает множество приятных сюрпризов, одним из них станет путевка в город Сочи.

Побороться за приз сможет абсолютно каждый, предложив оригинальный сувенир фестиваля в соответствии с действующим положением о конкурсе. Внимательно заполните все поля анкеты и воспользуйтесь наиболее удобным из предложенных форматов презентации работы. Техник и форма сувенира зависит только от фантазии исполнителя.

Заявки и претенденты на звание главного сувенира Фестиваля Мичуринского яблока принимаются в период с 26 июля по 9 сентября включительно.

- Итоги будут озвучены в день проведения праздника на церемонии награждения, - сообщает пресс-служба администрации наукограда.

Уточнить более подробную информацию Вы можете по телефону отдела по развитию туризма администрации: 8(47545) 5-30-89.