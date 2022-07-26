В Тамбове начали озеленять улицу Коммунальную

От вандалов насаждения защитят камеры Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове приступили к озеленению улицы Коммунальной на участке от Носовской до Красной, масштабное благоустройство которой стартовало в прошлом году. Работники городских служб уже высадили 14 прутьевидных плетёных ив, семь декоративных яблонь и четыре боярышника, а также более 320 кустов разных сортов спиреи. И на этом высадка растений не закончена. Чуть позже здесь установят скамьи и урны.

- Новые деревья и кустарники находятся под видеонаблюдением: на этом участке установлено порядка 20 видеокамер, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - Это позволит уберечь насаждения от вандалов и похитителей.