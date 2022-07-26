В Тамбове из-за разрушения остановки «Чичканова» проводят проверку

В субботу стало известно об инциденте на остановочном пункте городского общественного пассажирского транспорта «Чичканова», расположенного на чётной стороне улицы Советской города Тамбова. По факту случившегося проводится проверка.

Как рассказали в муниципальном учреждении «Пассажирские перевозки», по факту повреждения остановочного павильона, в результате которого осыпалось стекло, соответствующая информация для уточнения всех обстоятельств направили в полицию.

Данный остановочный павильон был установлен в середине 2015 года. Его конструкция состоит из современного алюминиевого каркаса и ударостойких безопасных стёкол, которые полностью соответствуют всем ГОСТам, подтвержденным сертификатом соответствия.

- В день происшествия из-за перекрытия части улицы Советской в связи с ремонтно–строительными работами общественный транспорт не проходил через этот остановочный пункт, о чем жители города были заранее предупреждены, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.