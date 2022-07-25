9 пляжей Тамбовщины непригодны для купания

Специалисты управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в очередной раз отобрали пробы воды открытых водоёмов на соответствие требованиям гигиенических нормативов санитарного законодательства. В общей сложности на сегодняшний день исследовано 168 проб воды водоемов по санитарно-химическим показателям; 255 проб по микробиологическим показателям; 127 проб по паразитологическим показателям, 165 проб на возбудителей инфекционных заболеваний.

По результатам исследований выяснилось, что вода на 9 пляжах региона не соответствует гигиеническим нормативам. Санитарные врачи не рекомендуют купаться на пляжных зонах водоемов:

- река Мошляйка с. Тулиновка Тамбовский район ;

- река Цна с. Татаново Тамбовский район;

- пруд с. Керша, Бондарский район;

- пруд ул. Меховая фабрика, Рассказово;

- пруд «Аэродромный», с. 2-я Гавриловка;

- пруд а/д Тамбов-Умет, р.п. Умет;

- р. Ворона, Кирсановский район, п. Садовка;

- р. Цна, г. Котовск, ул. Набережная, пляж «Центральный»,

- канал р. Цны в районе парка «Дружбы», правый берег вблизи Тезикова моста.