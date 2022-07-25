В Тамбове водитель, сдавая назад, сбил пожилую женщину

Женщина находилась за автомобилем Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Происшествие, в котором пострадала пожилая женщина, зафиксировали 23 июля в 11 часов 55 минут на дворовой территории в районе д.4 А по ул. Магистральной Тамбова. 24-летний мужчина, управлявший автомобилем «Хендай Солярис» при движении задним ходом, наехал на 87-летнюю женщину.

- В результате ДТП пешехода на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, госпитализация женщине не потребовалась, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.