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Происшествия25 июля 2022 13:03

В Тамбове водитель, сдавая назад, сбил пожилую женщину

Автомобилист не заметил 87-летнюю женщину
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Женщина находилась за автомобилем

Женщина находилась за автомобилем

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Происшествие, в котором пострадала пожилая женщина, зафиксировали 23 июля в 11 часов 55 минут на дворовой территории в районе д.4 А по ул. Магистральной Тамбова. 24-летний мужчина, управлявший автомобилем «Хендай Солярис» при движении задним ходом, наехал на 87-летнюю женщину.

- В результате ДТП пешехода на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, госпитализация женщине не потребовалась, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.