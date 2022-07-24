В Тамбове из-за футбольного матча ограничат движение у стадиона «Спартак»

Из-за матча тамбовского «Спартака» (Тамбов) с обнинским «Квантом» в Тамбове ограничат движение транспорта по периметру стадиона. Соответствующее постановление выпустила администрация города.

Так, 24 июля вокруг спортивной площадки «Спартака» с 16:00, за два часа до начала матча, и до его окончания будет запрещена остановка и стоянка. Такое же ограничение введут:

- по четной стороне улицы Советской (на участке от Студенецкой набережной до Студенецкой),

- по нечетной стороне улицы Карла Маркса (на участке от улицы Студенецкой до Студенецкой набережной),

- по четной стороне Студенецкой набережной (на участке от Советской до улицы Карла Маркса).

Полностью запретят движение на участке Студенецкой от Советской до улицы Карла Маркса.

Матч второго тура первенства ФНЛ-2 между тамбовским клубом «Спартак» и ФК «Квант» начнется в 18:00. Вход для зрителей бесплатный. Билеты можно получить в кассе с 12:00 воскресенья.