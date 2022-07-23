Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 июля 2022 14:11

На посетителей усадьбы Асеева в Тамбове рухнуло дерево: погибла 45-летняя женщина

Еще одного пострадавшего доставили в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Женщина погибла на месте

Женщина погибла на месте

23 июля в усадьбе Асеева, расположенной в Тамбове на улице Набережной произошло ЧП. На посетителей комплекса рухнула огромная ветка дерева. В результате происшествия на месте погибла 45-летняя женщина, травмы получил 44-летний мужчина, его доставили в больницу.

- В обстоятельствах трагедии разбираются следователи Ленинского МСО города Тамбова СУ СКР по региону, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - Начата процессуальная проверка.

На место происшествия выезжал представитель прокуратуры Ленинского района города Тамбова. В ведомстве намерены дать правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию безопасного пребывания на территории музейного комплекса. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Похожая трагедия произошла в Тамбове 9 мая. В этот день прямо во время праздничного концерта в Ахлебиновской роще на присутствующих тоже упала ветка. В результате три женщины оказались в больнице, одна из них скончалась.

Проверку проводят следователи и прокуратура

Проверку проводят следователи и прокуратура

Фото прокуратуры Тамбовской области