В Тамбове направляют в суд уголовное дело о краже оборудования с подстанций на 10 миллионов рублей

Тамбовские полицейские закончили расследование уголовного дела, возбужденного в сентябре минувшего года по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». В процессе расследования установлено, что осенью 2021-го с электроподстанций, расположенных на территории строящегося микрорайона в северной части города Тамбова, неизвестные похитили вакуумные выключатели и блоки микропроцессорной защиты. Владельцам нанесен ущерб в десять миллионов рублей.

Полицейские опросили свидетелей, изучили записи с видеосистемы «Безопасный город», осмотрели места совершения краж на предмет обнаружения оставленных улик. Вскоре была получена информация об автомобиле «Тойота Королла» с номерами другого российского региона, в которой могли передвигаться преступники. Машина находилась в Липецке. Выехавшие в этот город полицейские задержали двоих подозреваемых и доставили их в Тамбов. Преступниками оказались двое иностранцев 27 и 28 лет. По решению суда их арестовали и поместили в следственный изолятор. У мужчин обнаружили и изъяли часть похищенного - вакуумные выключатели и блоки микропроцессорной защиты, которые после проведения соответствующих экспертиз вернули владельцам.

Тамбовские полицейские установили причастность иностранцев к девяти фактам преступной деятельности на территории Тамбова и одного преступного факта на территории Липецка. Следователем назначены и проведены генетические, трассологические, дактилоскопические и товароведческие экспертизы.

- В настоящее время готовится обвинительное заключение, после его утверждения уголовное дело будет направлено в суд для принятия окончательного решения, -сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Иностранцам может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.