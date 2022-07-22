В Тамбове хотят построить «надземки» и «подземки»

В Тамбовской городской Думе обсудили вопросы безопасного движения. В частности, обсуждалась возможность строительства надземных и подземных пешеходных переходов.

Ранее в рамках программы было предусмотрено проектирование 5 новых переходов: 3 надземных (в районе ул.Мичуринской, 221, СТ «Ревтруд» уч.№ 545, Моршанского шоссе, 5) и 2 подземных (в районе ул.Интернациональной, 17 и ул.Пролетарской, 1). По мнению ГИБДД, в связи с уточненными данными по пешеходной и транспортной нагрузке на данных участках строительство внеуличных пешеходных переходов на ул.Мичуринской, 221, СТ «Ревтруд» уч.№ 545, Моршанского шоссе, 5, не целесообразно.

Специалисты ГИБДД предлагают оборудовать подземными переходами пересечение улиц Советская и Чичканова, улицы Рылеева и бульвара Энтузиастов, улицы Советской и бульвара Энтузиатов, улиц Мичуринской и Пролетарской, а также переход на улице Пролетарской в районе дома 375. Данный вопрос будет дополнительно прорабатываться администрацией города совместно и депутатами и ГИБДД.

- В случае принятия положительного решения, в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры будут внесены необходимые изменения, - сообщает пресс-служба Тамбовской городской Думы.