Бывшего тамбовского вице-губернатора Сергея Иванова, который проходил по делу вместе с Глебом Чулковым, в суде признали невиновным

20 июля в Октябрьском районном суде рассмотрели уголовное дело, фигурантами которого стали два вице-губернатора Тамбовской области – Сергей Иванов и Глеб Чулков, а также глава регионального фонда содействия кредитованию МСП Андрей Блудов, руководитель рассказовского рынка Сергей Клемешов и директор ООО «Юнитек» Антон Зверев. Все они подозревались в покушении на крупное мошенничество.

Глеба Чулкова, который был заместителем главы региональной администрации и возглавлял областной комитет по управлению имуществом, задержали по этому делу осенью 2019 года. Чиновника оставили под домашним арестом, а утром 8 декабря его тело нашли под окнами пятиэтажки, где он отбывал эту меру пресечения. Кстати, уголовное дело о доведении Глеба Чулкова до самоубийства, которой возбудили в СУ СКР по региону, впоследствии закрыли за отсутствием состава преступления. В апреле 2020 года по делу о попытке мошенничества задержали замглавы администрации региона Сергея Иванова, который курировал сферы сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, ветеринарии.

Всех фигурантов этого дела подозревали в попытке хищения имущества рассказовского рынка, на реконструкцию которого из областного фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства выделили 50 миллионов рублей, но никаких работ проведено не было.

В суде Сергея Иванова оправдали, в отношении Глеба Чулкова дело прекратили в связи со смертью по нереабилитирующим основаниям (то есть фактически признали виновным), Андрей Блудов, которому, помимо попытки мошенничества, вменили злоупотребление должностными полномочиями, приговорили к 4,5 годам лишения свободы условно. Сергей Клемешов и Антон Зверев получили по 4 года условно. В прокуратуре Тамбовской области с таким приговором не согласны и намерены обжаловать его в суде вышестоящей инстанции.