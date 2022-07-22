В Тамбове направляют в суд уголовное дело об убийстве замначальника областного управления автодорог и транспорта Виктора Вакульчика

Приемный сын поджидал отчима в подъезде его дома Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика. В преступлении обвиняется 31-летний пасынок погибшего чиновника.

По версии следствия, 14 февраля в 8 часов 30 минут, приемный сын Вакульчка, конфликтовавший с отчимом из-за того, что он был недоволен его работой на посту гендиректора ООО «Совимакс» и даже грозился его уволить, напал на мужчину. Он дождался когда Виктор Вакульчик выйдет из квартиры, дважды ударил его кулаком по голове, после чего достал из кармана пальто нож и нанес им 19 ударов в разные части тела. От полученных ранений чиновник скончался на месте происшествия.

Как рассказали в СУ СКР по Тамбовской области, для определения психического состояния фигуранта в рамках следствия проводилась стационарная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, которая не выявила у него психических расстройств, лишающих его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

- После вручения обвинительного заключения уголовное дело направят в Ленинский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.