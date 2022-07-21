В Тамбовской области за полгода зафиксировали 4 случая бешенства

В региональном управлении Роспотребнадзора подвели итоги по ситуации с бешенством на территории Тамбовской области. За первое полугодие заболевание выявляли 4 раза, у трех лис и кошки, в аналогичном периоде 2021-го таких было 14. Случаи бешенства животных зафиксировали в Пичаевском районе – 2 случая, Петровский район – 1 и Сосновский район – 1.

На 10,6% снизилось число обращений за медпомощью по поводу укусов животных. Их количество составило 1188 случаев против 1329 за аналогичный период прошлого года.

- Число укусов, нанесённых дикими животными, снизилось в 2,5 раза и составило 6 случаев против 15 за аналогичный период прошлого года, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.