Таксист похитил у тамбовчанина мобильный телефон и банковскую карту

В полицию Тамбова обратился 58-летний местный житель, который сообщил, что у него похитили сотовый телефон. Ранним утром 16 июля текущего года мужчина возвращался домой на такси из кафе, где случайно в салоне автомобиля забыл гаджет. Мобильный телефо н оказался у таксиста, который сбросил с него все настройки и вытащил сим-карту. После чего обнаружил, что в чехле от мобильника хранится банковская карта, которая оснащена функцией бесконтактной оплаты, то есть, ей можно оплачивать товары на сумму, не превышающую 1 000 рублей, приложив банковскую карту к платежному терминалу, не вводя пароля. Водитель воспользовался чужой картой и купил с ее помощью товаров на 4200 рублей. Владелец телефона и карты обнаружил пропажу спустя сутки и пошел в полицию. Полицейские выяснили, что к краже причестен 41-летний таксист, который раньше уже был судим за похожее преступление. Он вернул владельцу мобильный телефон и банковскую карту.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 части 4 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.