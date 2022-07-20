В Тамбове мужчина отобрал у прохожей лежащего в коляске ребенка и бросился с ним под машину

Нападение произошло на пешеходном переходе Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Днем 20 июля на пешеходном переходе на пересечении улиц Карла Маркса и Рязанской города Тамбова к 34-летней женщине с коляской подбежал неизвестный ей 51-летний мужчина, выхватил ее шестимесячного сына и побежал по проезжей части, после чего вместе с ребенком бросился на капот проезжавшего автомобиля. Ребенка смогли обезопасить очевидцы происшествия. Малыша сразу доставили в больницу. Врачи диагностировали у него ушибы мягких тканей и отпустили домой. Мужчину задержали.

Для выяснения обстоятельств и мотива случившегося в СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), - сообщает СУ СКР по региону. - Для определения психического состояния мужчины в рамках следствия ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.