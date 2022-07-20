В Тамбове эвакуировали посетителей и персонал ТРЦ «РИО»

20 июля в Тамбове из-за анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве в очередной раз эвакуировали посетителей и персонал ТРЦ «РИО».

- По факту поступления анонимного сообщения о минировании торгового центра правоохранительные органы провели проверку. Взрывчатых веществ не обнаружено, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Тамбовской области.

В ведомстве отмечают, что в последнее время на территории Тамбовской области участились случаи ложных анонимных сообщений и звонков о минировании различных объектов, которые поступают с зарубежных абонентских номеров, по электронной почты и с помощью IP-телефонии. По каждому такому факту проводится проверка. Ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось. Ситуация в регионе остается стабильной и находится под контролем. УФСБ России по Тамбовской области напоминает, что в соответствии со ст. 207 УК России за заведомо ложное сообщение об акте терроризма грозит уголовная ответственность.