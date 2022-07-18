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Происшествия18 июля 2022 11:43

В Тамбовской области при обрушении гаража пострадал 42-летний мужчина

Причины ЧП уточняются
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В момент происшествия в гараже находился мужчина

В момент происшествия в гараже находился мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

18 июля в 12 часов 45 минут в ГУ МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение об обрушении гаража в городе Мичуринской на улице Парковой. Причина происшествия устанавливается. На месте работает оперативная группа местного гарнизона пожарной охраны. Задействованы 19 человек и 6 единиц техники, от МЧС России 10 человек и 3 единицы техники.

- На месте обнаружен 42-летний мужчина, пострадавшего направили в Мичуринскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области.

Ведется разбор завалов

Ведется разбор завалов

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области