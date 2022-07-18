Тамбовчанка взяла с клиентов 1 миллион рублей за установку окон, но ничего не сделала

В полиции Тамбова возбудили и расследуется три уголовных дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Фигурантом уголовных дел стала 33-летний индивидуальный предприниматель из Тамбова. Женщина организовала офис, где предлагала клиентам по низким ценам изготовление и установку пластиковых окон. Больше месяца обманутые люди ждали свои окна, в том время, как предприниматель постоянно ссылалась то на задержку на заводе-изготовителе, то на транспортные задержки и сломанную машину, то на неправильные размеры. Трое жителей города Тамбова внесли около одного миллиона рублей за свои окна, но так их и не получили. Устав ждать, они стали требовать деньги назад, но безуспешно. Тогда обманутые клиенты обратились за помощью в полицию.

- Полицейские установили и опросили предпринимателя, назначили для проведения ряд экспертиз, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В настоящее время проводится сбор улик, опрашиваются свидетели, устанавливаются другие клиенты, которых могла обмануть предприниматель.