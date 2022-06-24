В школах Тамбовской области проходят выпускные

В течение двух недель, с 23 июня по 7 июля, в школах региона пройдут выпускные балы для учеников 9 и 11 классов. Как рассказали в управлении образования и науки Тамбовской области, в этом году аттестаты об окончании школы получат более 3,4 тысячи одиннадцатиклассников и свыше 8,6 тысячи девятиклассников.

- Дату проведения выпускных вечеров администрация каждой школы определяет самостоятельно, в зависимости от предпочтений учеников и их родителей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Для получения аттестата за 9 класс требуется успешно пройти итоговое собеседование по русскому языку и сдать ОГЭ по четырем предметам — двум обязательным и двум по выбору. Для получения аттестата за 11 класс нужно набрать баллы на ЕГЭ по русскому языку и математике выше минимальных значений.

28 июня в регионе пройдет Бал талантливых выпускников. В нем примут участие ребята из городов и районов области, показавшие отличные результаты учебы. Это победители и призеры международных и всероссийских спортивных и творческих конкурсов, предметных олимпиад.