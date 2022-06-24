На Новой Ляде Тамбовского района под машину попала 68-летняя женщина

Женщину отвезли в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы 68-летняя женщина, произошла 23 июня в 11 часов 20 минут на 13 километре автодороги «Тамбов-Пенза», которая проходит через рабочий посёлок Новая Ляда. На улице Советской, 112 42-летняя женщина, управляя автомобилем «LADA 217050» наехала на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном места в зоне видимости перекрестка.

- В результате ДТП пешехода на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническая больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.