На севере Тамбова иномарка сбила 10-летнего мальчика на самокате

Мальчик проезжал дорогу на электросамокате Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал ребенок, произошла 23 июня в 20 часов 30 минут в районе дома 57 «А» по улице Боборыкина города Тамбова. 38-летний мужчина управляя автомобилем «Audi A8L» наехал на 10-летнего пешехода, который на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог пересекал проезжую часть на электрическом самокате «Kugoo Jilong».

- После аварии мальчика на месте осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.