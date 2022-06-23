В новую школу на севере Тамбова начали набор учителей

Комитет образования города Тамбова начал конкурсный отбор педагогов в новую школу №2 на улице Агапкина, строительство которой ведется в одном из самых густонаселенных районов города.

Команда будет формироваться большая - 213 педагогов, из которых 191 — учителя-предметники. Также резюме ждут от соискателей на должности вожатых, социальных педагогов, психологов, а также тех, кто будет работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья — дефектологов, логопедов и тьютеров.

Кроме того, на базе школы будет работать ресурсный класс для детей с аутизмом. Это будет первый подобный класс для таких ребят, открывшийся на севере Тамбова, и второй в городе.

Как уже сообщалось, в настоящий момент готовность объекта составляет 85%, ввести школу в эксплуатацию рассчитывают осенью. Сразу после этого планируют запустить образовательный процесс.

В школе будет создано 98 классов, различные студии, лаборатории, террасы для занятий на открытом воздухе и даже комнаты для сна. Образовательная концепция предполагает сотрудничество школы с вузами, колледжами и предприятиями.

- Строительство школы началось весной 2021 года, - напоминает пресс-служба администрации города Тамбова. - Работы ведутся по нацпроекту «Образование», их стоимость оценивается более, чем в 1,7 млрд рублей. Школа рассчитана на 2,5 тыс. мест.