Тамбовчанин заплатил 117 тысяч рублей за поездку в Москву

58-летний житель областного центра стал жертвой афериста, когда попытался воспользоваться популярным сервисом для поездок по другим городам. Тамбовчанину требовалось отправиться в столицу и он нашёл предложение о поездке за 650 рублей в нужную ему дату. Мужчина связался с водителем, оговорил детали путешествия и получил от него ссылку для оплаты своих услуг. После этого он четыре раза вводил данные своей банковской карты, но каждый раз по каким-то причинам оплата не проходила. Спустя некоторое время тамбовчанин решил проверить баланс своего счёта и выяснил, что с карты пропали все его деньги – 117 тысяч рублей. Связаться с водителем, который прислал ему ссылку, у мужчины не получилось, его телефон оказался недоступен. За помощью несостоявшийся пассажир отправился в полицию. Оперативники выяснили, что мужчина стал жертвой афериста. Для оплаты поездки ему прислали так называемую фишинг-ссылку, которую формирует телеграмм-бот. Вместо 650 рублей с карты владельца, данные которой оказались у мошенника, дважды списалось по 55 тысяч рублей, затем ещё две небольших суммы.

Во время следствия полицейские заподозрили в совершении этого преступления 19-летнего жителя города Ижевска Удмуртской республики. Тамбовские оперативники выехали в служебную командировку, установили его личность и опросили. Молодой человек признался, что узнал необычной схеме мошенничества на одном из Интернет-сайтов. Через арендуемый на сутки телефонный номер аферист зарегистрировался на сервисе междугородних поездок, нашел там «клиента» и убедил его внести предоплату. Полученные 117 тысяч рублей предприимчивый парень в тот же день перевел в биткоины, которые он позже выгодно перепродал.

- Житель Ижевска признался в совершении преступления и полностью компенсировал причиненный мужчине ущерб, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Расследование этого уголовного дела завершено и его направили в суд, молодому человеку грозит до 5 лет колонии.