Тамбовчанка оказалась в больнице после столкновения своей иномарки с припаркованной фурой

Водитель врезалась в стоящую фуру Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы 30-летняя женщина, произошла 22 июня в 23 часа 45 минут у дома 2Ж по ул. Агапкина Тамбова. Водитель машины «Kia Rio», двигалась по ул. Агапкина в сторону ул. Рылеева, но не справившись с управлением и врезалась в припаркованную фуру.

- На автомобиле скорой медицинской помощи женщину доставили в городскую клиническую больница им. Архиепископа Луки, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.