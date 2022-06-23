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Происшествия23 июня 2022 7:38

Тамбовчанка оказалась в больнице после столкновения своей иномарки с припаркованной фурой

В ДТП пострадала 30-летняя женщина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водитель врезалась в стоящую фуру

Водитель врезалась в стоящую фуру

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы 30-летняя женщина, произошла 22 июня в 23 часа 45 минут у дома 2Ж по ул. Агапкина Тамбова. Водитель машины «Kia Rio», двигалась по ул. Агапкина в сторону ул. Рылеева, но не справившись с управлением и врезалась в припаркованную фуру.

- На автомобиле скорой медицинской помощи женщину доставили в городскую клиническую больница им. Архиепископа Луки, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.