Под Тамбовом стартовали учения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям

Поисковики работают в контакте с полицией и МЧС

22 июня в поселке Георгиевской открылись обучающие курсы, которые организовали для волонтеров в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям. Их участниками стали больше 100 добровольцев из Центрального, Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов. За несколько дней добровольцы освоят навыки оказания первой помощи, научатся вести происки пропавшего человека, как в городе, так и в природной среде. Такие занятия на постоянно основе проводятся в разных регионах нашей страны.

- Основная цель таких мероприятий – налаживание взаимодействия и обмен опытом между волонтерами, - говорит начальник управления по взаимодействию с регионами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Гиорги Булиа. - Наша страна очень большая, и в разных регионах свои особенные климатические и природные условия. Поэтому во время поиска приходится применять индивидуальную тактику . Уникальность программы, которую предстоит освоить волонтерам, состоит в том, что разрабатывалась она совместно с создателями программ для обучения военных спецназа. В нее входят основы оказания первой помощи, тактика, владение знаниями картографии, организации связи. Ведь чтобы поиски завершились успешно, важна абсолютно каждая деталь.