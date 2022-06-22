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Общество22 июня 2022 10:12

7 тамбовских школьников получили 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию

Результаты испытаний стали известны 22 июня
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

22 июня стали известны результаты единого государственного экзамена по обществознанию. Он прошёл 9 июня. Участие в ЕГЭ на территории Тамбовской области приняло 1750 человек.

По итогу экзамена, максимальные 100 баллов получили 7 ребят. Это выпускники тамбовских лицеев № 21 и 29, гимназии г. Моршанска, Знаменской школы и профильных классов ТГУ им. Г.Р.Державина.

Среди них и те, кто сотню набрал дважды. Это выпускники лицея № 29 - Самородина Елизавета и Саликов Андрей. Помимо обществознания Лиза набрала сто баллов по истории, а Андрей по русскому языку. Заветные 200 баллов также получила Корякина Анна, ученица профильных классов ТГУ им. Г.Р.Державина. Девушка набрала максимум по истории и обществознанию.

- Ещё 403 человека набрали по обществознанию от 80 до 99 баллов, - сообщает управление образования и науки Тамбовской области.