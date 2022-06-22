В Тамбовской области пройдут учения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям проведет в Тамбовской области с 22 по 26 июня крупномасштабные учения для 100 волонтеров. Добровольцы из регионов Центрального федерального округа получат возможность познакомиться с уникальной программой, которая позволит отточить и довести до совершенства теоретические и практические навыки, необходимые для спасения человека.

- Участниками крупномасштабных учений уже стали волонтеры Национального Центра Дальнего Востока, Юга России и республик Северного Кавказа, - рассказала председатель Попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская.- Теперь черед Центрального федерального округа показать, на что они способны. При этом не вызывает сомнений, что в Тамбовской области ребята покажут себя исключительно с лучшей стороны, продемонстрируют высочайший уровень подготовки и стремление к знаниям. Ни для кого не секрет, что и сейчас добровольцы Национального Центра – это серьезная сила, способная работать в тяжелейших условиях, решать сложнейшие задачи. После прохождения обучения они станут непререкаемым эталоном слаженности и профессионализма.

Так, под руководством опытных инструкторов Российского университета спецназа волонтерам предстоит пройти самый интенсивный из всех представленных в стране курсов обучения, который был специально адаптирован под особенности местности, климата и географии отдельно взятого региона.