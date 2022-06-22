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Происшествия22 июня 2022 6:56

В Тамбовской области водитель мопеда врезался в кирпичную стену и погиб на месте

Смертельное ДТП произошло в Петровском районе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водитель мопеда потерял управление

Водитель мопеда потерял управление

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария со смертельным исходом произошла 21 июня в 23 часа 25 минут возле дома 46 «А» на улице Центральная села Дубовое Петровского района. 23-летний мужчина, управляя мопедом «Альфа» не справился с управлением, съехал с дороги в кювет, после чего врезался в кирпичный забор.

- В результате дорожно- транспортного происшествия водитель мопеда скончался на месте до приезда скорой помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.