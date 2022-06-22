В Тамбовской области вводят особый противопожарный режим

С 23 июня на территории Тамбовской области вводится особый противопожарный режим. Такое решение было принято региональными властями из-за установившейся жарой, сухой и ветреной погоды. Чтобы минимизировать риски возникновения пожаров, в том числе и в лесополосе, на период действия режима в области вводятся дополнительные требования пожарной безопасности.

Прогулки и пикники на землях лесного фонда по-прежнему разрешены, а вот разводить костры нельзя. Готовить еду на огне разрешается только на собственных земельных участках и только в мангалах или жаровнях. Это важно помнить, чтобы не допустить распространения пламени или выпадения сгораемых материалов за пределы очага.

- Также, чтобы не случилось беды, разжигать огонь даже на собственном земельном участке разрешено не менее чем в пяти метрах от дома или хозпостроек, - напоминает пресс-служба администрации Тамбова.

Соблюдать меры безопасности должны и руководители крупных сельскохозяйственных организаций. Крайне важно следить за дорогами, проездами и подъездами к зданиям и водоисточникам. Они должны быть пригодны для использования и освобождены для проезда пожарной техники в случае ЧП. Легковоспламеняющиеся материалы, а также грубые корма и зерновые культуры необходимо хранить не менее чем в 50 метрах от животноводческих и других помещений.