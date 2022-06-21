На Тамбовщине стартует операция «Мак-2022»

С 21 по 30 июня пройдет первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2022». Ее основные задачи направлены на пресечение незаконной деятельности лиц, выращивающих наркосодержащие культуры и изготавливающие из них наркотические средства.

- В операции участвуют правоохранительные органы, муниципалитеты, органы исполнительной власти региона, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Совместно они будут выявлять очаги дикорастущего мака и конопли и уничтожать их, перекрывать каналы поставки наркотических средств, уничтожать незаконные посевы наркосодержащих культур. Операция пройдет в четыре этапа и завершится 30 октября.

По данным УМВД России по Тамбовской области, в прошлом году в результате операции «Мак» возбудили 404 уголовных дела, выявили и уничтожили 647 очагов произрастающих наркосодержащих растений конопли на общей площади более 1,2 гектара. Вес уничтоженных растений составил 106 тонн.

Управление МВД России по Тамбовской области напоминает, что об очагах произрастания наркосодержащих растений или гражданах, занимающихся хранением и распространением наркотиков, можно сообщать на телефон доверия 79-09-54 или 02.