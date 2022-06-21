Участников акции «Свеча памяти» в Тамбове обеспечат транспортом

Тамбове в ночь на 22 июня пустят дополнительный транспорт для желающих принять участие во всероссийской акции «Свеча памяти», посвященной трагической дате начала Великой Отечественной войны. Траурный митинг состоится в 4:00 утра на Соборной площади у Вечного огня.

Автобусы пойдут по следующим маршрутам:

остановка «МЖК» по улице Астраханской: Астраханская — Красноармейская — Советская — С. Разина;

остановка «Сенько» по ул. Сенько: Сенько — Гастелло — Октябрьская — Пролетарская — Интернациональная — Советская — С. Разина;

остановка «Спортивный комплекс» по ул. Мичуринской: Мичуринская — б. Энтузиастов — Советская — Парк культуры.

- Автобусы будут поданы на конечные остановки в 3:15 утра, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - После завершения мероприятия будет обеспечен развоз участников по тем же маршрутам.