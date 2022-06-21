К жителям Мичуринска приедет «Поезд здоровья»

25 июня в микрорайоны ЦГЛ и Роща прибудет «Поезд здоровья». С 8.00 до 12.00 в административном здании ВНИИ Генетики и селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина все желающие смогут посетить: врача-терапевта, хирурга, офтальмолога, отоларинголога, невролога, кардиолога, эндокринолога, пройти смотровой кабинет, сделать УЗИ брюшной полости и ЭКГ, сдать общий и биохимический анализ крови, а также выполнить иммунизацию против новой коронавирусной инфекции.

- При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис, страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС), бахилы (или сменную обувь), - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска.