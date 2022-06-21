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Общество21 июня 2022 10:30

Тамбовчанка накопила штрафов ГИБДД на 21,5 тысячу рублей

Женщину привлекали к ответственности 34 раза
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по Тамбову и Тамбовскому району УФССП России по региону находилось сводное исполнительное производство, возбужденное в отношении 38-летней жительницы поселка Калинин. Женщина много раз нарушила правила дорожного движения - превышала скоростной режим и неправильно парковала автомобиль, в результате чего общая сумма административных штрафов составила 21 500 рублей. Но их нарушительница не оплачивала до тех пор пока ее не остановил сотрудник ГИБДД.

В рамках межведомственного взаимодействия полицейский связался с приставом-исполнителем, который оперативно прибыл на место и в присутствии понятых составил акт описи и ареста автомобиля марки LADA (ВАЗ) 2115, принадлежащего должнице, после чего она сразу оплатила долг и исполнительский сбор в 16 тысяч рублей.

- Сотрудник ведомства сразу же отменил постановление об аресте машины, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.