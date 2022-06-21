В Тамбове в течение двух дней будут действовать ограничения для автомобилистов

Чтобы обеспечить безопасность движения во время проведения мероприятий «Свеча памяти» и церемонии захоронения останков уроженца Тамбова Петра Грачева, погибшего во время Великой Отечественной войны, 21-22 июня будут введены временные ограничения дорожного движения.

Так, с 22.00 вторника, 21 июня, и до момента окончания мероприятия 22 июня будет запрещена остановка машин:

– по переулку Степана Разина, на участке от улицы Октябрьской до улицы Степана Разина;

– по улице Степана Разина, на участке от улицы Советской до дома 8 по улице Степана Разина;

– по улице Чичканова, на разворотном кольце общественного транспорта (кроме автотранспорта участников мероприятия);

– по Тулиновскому проезду, на участке от улицы Чичканова до въезда на Воздвиженское кладбище.

Запрет на движение автомобилей вводится с 3.00 и до окончания мероприятия 22 июня по переулку Степана Разина, на участке от улицы Октябрьской до улицы Степана Разина.

- По улице Чичканова, на разворотном кольце, будут установлены ограждения с 22.00 21 июня до окончания мероприятия 22 июня, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.