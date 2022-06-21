Экс-руководитель «Тамбовспецмаш» получил 2,5 года колонии за невыплату зарплат и злоупотребление полномочиями

В Тамбовской области вынесли приговор бывшему генеральному директору АО «Тамбовспецмаш». Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

На следствии и суде установили, что с января 2019 года по октябрь 2021 года руководитель организации не выплачивал зарплату 76 работникам. Задолженность за этот период превысила 24 миллиона рублей. Невыплата заработной платы стала следствием злоупотребления фигурантом должностными полномочиями. Так, руководитель вопреки интересам коммерческой организации осознанно, преследую личные цели, вступал в договорные отношения с фирмой, зарекомендовавшей себя недобросовестным контрагентом, что привело в последующем к неисполнению заключенного государственного контракта и ухудшению материального положения возглавляемой фирмы. Для обеспечения возмещения причиненного ущерба в рамках следствия наложен арест на имущество организации.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.