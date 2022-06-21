В Тамбовской области нашли авиапатрон и артиллерийский снаряд

О таких находках надо сразу сообщать в полицию

За прошедшие выходные сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН управления Росгвардии по Тамбовской области обезвредили две опасные находки, которые обнаружили жители в лесополосах в поселке Строитель в микрорайоне Северный и в поселке Комсомолец Тамбовского района.

В первом случае прибывшие на место росгвардейцы обследовали находку, идентифицировав ее как 23 мм авиапатрон от ГШ-23 времен Великой Отечественной войны, без маркировки со следами коррозии.

Во втором случае был обнаружен артиллерийский снаряд калибра 76 мм, времен ВОВ со следами коррозии и механическими повреждениями.

- С соблюдением мер безопасности предметы вывезли на полигон и уничтожили, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области.

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Тамбовской области