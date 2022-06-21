В Тамбовской области под суд пойдут экс-начальник управления лесами и двое его подчиненных

На месте вырубки планировали построить деревоперерабатывающий цех

В УФСБ России по Тамбовской области закончили расследование уголовного дела, возбужденного в октябре 2021 года по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» в отношении теперь уже бывшего начальника управления лесами Тамбовской области и экс-руководителей ТОГКУ «Тамбовское лесничество» и ТОГАУ «Тамбовский лесхоз».

Выяснилось, что мужчины, являясь ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в возглавляемых ими учреждениях, приняли решение о вырубке деревьев на землях Гослесфонда, чтобы незаконно построить цех по переработке древесины. Их действия причинили ущерб Российской Федерации в размере более 2 миллионов 200 тысяч рублей.

- В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Тамбовской области. – Максимальное наказание, которое грозит виновным – 4 года лишения свободы.

Фото пресс-службы УФСБ России по Тамбовской области