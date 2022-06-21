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Происшествия21 июня 2022 7:48

В Тамбовской области произошли аварии с участием мопеда и мотоцикла

В ДТП пострадали подросток и мужчина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
За рулем мотоцикла был 13-летний подросток

За рулем мотоцикла был 13-летний подросток

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Аварии с участием двухколесной мототехники произошли в Тамбовской области за минувшие сутки, 20 июня. В этот день в 14 часов 5 минут на улице Авиационной города Тамбова, 13-летний подросток за рулем мотоцикла «KAYO BASIC YX 125 em krz» столкнулся с «ШЕВРОЛЕ НИВА» в составе прицепа «718201» под управлением 50-летнего мужчины.

- Несовершеннолетнего водителя мотоцикла на месте ДТП осмотрел врач скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В 11 часов 30 минут на 14 километре автодороги «Тамбов-Лысые Горы-Каспий-Селезни-Сосновка» Тамбовского района 61-летний мужчина, управляя мопедом, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лексус» под управлением 30-летнего мужчины. Водителя мопеда доставили в городскую больницу имени Архиепископа Луки.