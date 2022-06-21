Два выпускника Тамбовщины получили сто баллов на ЕГЭ по двум предметам

Стали известны результаты единого государственного экзамена по физике и истории. Ребята показали отличные знания по этим предметам. И, как сообщили в управлении образования и науки области, на данный момент два участника ЕГЭ-2022 набрали сто баллов по двум предметам.

Выпускник лицея №6 города Тамбова Валерий Бергман показал наивысший результат на экзаменах по русскому языку и профильной математике, выпускник лицея № 14 города Тамбова Федор Крылов — по истории и профильной математике.

Что касается результатов экзаменов по истории и физике, то историю сдавали 839 ребят. Девять участников экзамена набрали максимальные сто баллов. Это ребята из школ городов Тамбова, Моршанска, Мичуринска, Котовска и Сосновского района. 155 выпускников показали высокий результат — от 80 до 99 баллов.

Экзамен по физике сдавал 691 выпускник. 77 человек получили от 80 до 99 баллов.

Экзаменационная кампания ЕГЭ-2022 продолжается. 20 и 21 июня выпускники сдают ЕГЭ по информатике и ИКТ (КЕГЭ). Планируемое количество участников в Тамбовской области — 444 человека.

- В ближайшее время ребята узнают результаты по самому популярному экзамену по выбору – обществознанию, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.