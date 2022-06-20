Тамбовчанин сделал 20 тайников с наркотиками

Сотрудники отдела наркоконтроля УМВД России по городу Тамбову по подозрению в создании сети тайников с наркотиками и дальнейшем бесконтактном распространении наркотиков задержали 20-летний тамбовчанин. Мужчина признался, что таким же бесконтактным способом приобрел оптовую партию наркотиков и пытался ее реализовать.

На территории одного из садовых товариществ областного центра он разместил 18 тайников с синтетическим наркотиком, в каждом из которых находилось по 0,6 грамма (две таблетки). Позже он признался, что еще два тайника сделаны на территории Котовска. Там находилось по одному грамму мефедрона. Все наркотики изъяли и направили на экспертизу.

- Устанавливаются другие тайники, организованные подозреваемым, а также люди, причастные к незаконному обороту наркотиков, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.