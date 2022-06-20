В Тамбовской области в течение трех лет заменят старые лифты

В Тамбовской области обсудили вопросы реализации программы капремонта многоквартирных домов. В частности, по вопросу ремонта лифтового оборудования. В регионе насчитывается 465 кабин старше 25 лет - с истекающим сроком эксплуатации. Максим Егоров поручил заменить их в ближайшие три года.

На проведение капремонта многоэтажек в 2022 году в Тамбовской области из средств регоператора направят 625 миллионов рублей. Кроме того, впервые с 2016 года дополнительно из бюджета региона выделят 86 миллионов рублей на ремонт фасадов.

В программу капремонта включены 304 дома в 29 муниципалитетах Тамбовской области. Основные виды работ — ремонт и переустройство кровель, инженерных сетей, фасадов, лифтового оборудования, подвальных помещений.

На данный момент отремонтировано 27 многоквартирных домов. В 64 — работы активно ведутся. Аукционы на проведение работ объявлены по 267 многоэтажкам. По всем объектам заключены договоры на строительный контроль для постоянного мониторинга проведения работ.

Особое внимание в ближайшие три года уделят замене лифтов.

- Сейчас в регионе находится в эксплуатации 2147 лифтов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Как и самим многоэтажкам, установленным в них лифтам по несколько десятков лет. Они постоянно ломались, их работа доставляла массу хлопот жителям.

В регионе планируют использовать новые механизмы финансирования замены кабин, в том числе систему факторинга.