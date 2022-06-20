Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия20 июня 2022 10:48

В сельхозорганизации Мичуринского района погиб слесарь-сварщик

47-летний мужчина получил смертельные травмы при проведении работ
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мужчина прицеплял к трактору культиватор

Мужчина прицеплял к трактору культиватор

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Утром 18 июня в поселке имени Калинина Мичуринского района на территории сельскохозяйственной организации во время проведения работ по сцепке культиватора и трактора смертельно травмирован 47-летний слесарь-сварщик. По данному факту в Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области начали доследственную проверку.

- Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего, в том числе, выясняют соблюдались ли работодателем и работниками требования по безопасности и охране труда, - сообщили в СУ СКР по региону.