В Тамбовской области погиб 34-летний мотоциклист

Мужчина скончался до приезда медиков Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб мужчина, произошла 19 июня в 1 час на 399 километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильной дороги «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань Мичуринского Района. 34-летний мужчина за рулем мотоциклом «ХОНДА CBR1000B4» не справился с управлением и врезался в ограждение разделительной полосы.

- В результате дорожно- транспортного происшествия водитель мотоцикла получил несовместимые с жизнью травмы и скончался до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.