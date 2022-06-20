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Происшествия20 июня 2022 10:40

В Тамбовской области погиб 34-летний мотоциклист

Мужчина потерял управление и врезался в разделительный барьер
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мужчина скончался до приезда медиков

Мужчина скончался до приезда медиков

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб мужчина, произошла 19 июня в 1 час на 399 километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильной дороги «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань Мичуринского Района. 34-летний мужчина за рулем мотоциклом «ХОНДА CBR1000B4» не справился с управлением и врезался в ограждение разделительной полосы.

- В результате дорожно- транспортного происшествия водитель мотоцикла получил несовместимые с жизнью травмы и скончался до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.