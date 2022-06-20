Тамбовчанин расправился с приятелем, который не пришел на собеседование к его начальнику

Тело нашли спустя пять дней после убийства Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В СО по Октябрьскому району города Тамбов СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

6 апреля в квартире дома по улице Рылеева города Тамбова обнаружили тело 40-летнего мужчины с травмами, свидетельствующими о насильственном характере его смерти. По версии следствия, 1 апреля приятель мужчины находился у него в гостях. Во время общения речь зашла о ранее озвученной просьбе хозяина квартиры помочь ему с трудоустройством. Гость возмущенно стал рассказывать, что он договорился со своим работодателем по поводу собеседования, но потерпевший в назначенное время не пришел, поэтому очень подвел его. По этому поводу между мужчинами произошел конфликт, перешедший в драку, в ходе которой гость избил приятеля, а также несколько раз сдавил ему шею руками. Затем он закрыл входную дверь на ключ и ушел. Через несколько дней, почувствовав неприятный запах, соседи обратились в правоохранительные органы. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили в квартире труп.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В 2018 году обвиняемый только освободился из мест лишения свободы, где провел около девяти лет за причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего его гибель.